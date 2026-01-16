Робертсон о будущем: «Мне нужно обсудить варианты со своей семьей и принять решение. После напряженного лета я просто пытаюсь наслаждаться тем, что играю за «Ливерпуль»
Эндрю Робертсон высказался о своем будущем в «Ливерпуле».
Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон ответил на вопрос о своем будущем.
«У меня осталось пять месяцев [по контракту], и нам нужно подумать, какие у меня есть варианты – остаться, уйти и так далее. Мне нужно обсудить это со своей семьей и принять решение.
После напряженного лета я просто пытаюсь наслаждаться тем, что я игрок «Ливерпуля» и часть команды. Я хотел отобраться на чемпионат мира, и, к счастью, нам [сборной Шотландии] это удалось. Мне нужно понять, чего я и моя семья хотим в будущем», – сказал Робертсон.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
