Робертсон о будущем: «Мне нужно обсудить варианты со своей семьей и принять решение. После напряженного лета я просто пытаюсь наслаждаться тем, что играю за «Ливерпуль»

Эндрю Робертсон высказался о своем будущем в «Ливерпуле».

Защитник «Ливерпуля » Эндрю Робертсон ответил на вопрос о своем будущем.

«У меня осталось пять месяцев [по контракту], и нам нужно подумать, какие у меня есть варианты – остаться, уйти и так далее. Мне нужно обсудить это со своей семьей и принять решение.

После напряженного лета я просто пытаюсь наслаждаться тем, что я игрок «Ливерпуля» и часть команды. Я хотел отобраться на чемпионат мира, и, к счастью, нам [сборной Шотландии ] это удалось. Мне нужно понять, чего я и моя семья хотим в будущем», – сказал Робертсон.