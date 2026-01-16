Аршавин убрал психолога из академии «Зенита»: «В футболе главный авторитет и психолог – это тренер, как в школе – учитель»

Аршавин убрал психолога из академии «Зенита».

– Убрать психолога – ваше решение?

– Да. Психолог работал здесь 10 лет. Честно говоря, я не понимал, что такого прорывного случилось за эти 10 лет. Что резко изменилось или улучшилось.

Психолог собирал тренеров, и я слышал их недовольство. Тогда я сказал: «Давайте попробуем убрать психолога?» Во-первых, посчитал, что ничего не изменится. Во-вторых, мне кажется, в футболе, особенно в детской академии, главный авторитет и психолог – это тренер. Как в школе – учитель.

Тренер должен быть психологом. Не знаю, как сейчас, но в мои времена в [университете имени] Лесгафта (выпускает в том числе тренеров, его оканчивал, например, Павел Садырин – Спортс’’) была психология. И хороший тренер не мог не быть хорошим психологом. Не только в академиях, но и во взрослых командах.

За два-три года без психолога хуже мы не стали. Может быть, и лучше не стали. Но важнее, что не стали хуже.

– А вы уверены, что каждый тренер в академии обладает навыками психолога?

– Может быть, и нет, но это его обязанность. Понятно, что все не будут суперпсихологами. Но тренер – это педагог. А педагог должен быть психологом. Кто-то лучше этим навыком обладает, кто-то хуже. Это их ответственность. И часть их работы, – сказал Аршавин в интервью Спортсу’‘ .

Как живет академия «Зенита» и нужна ли она команде? Мы поговорили со всеми – от Аршавина до Семака