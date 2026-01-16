  • Спортс
  • Семак о детском футболе и развитии воспитанников: «В России около 150 профессиональных клубов. В Бразилии – более 2 тысяч. Даже в Петербурге манежей – по пальцам пересчитать»
Семак о детском футболе и развитии воспитанников: «В России около 150 профессиональных клубов. В Бразилии – более 2 тысяч. Даже в Петербурге манежей – по пальцам пересчитать»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил сложности с появлением в составе воспитанников академии клуба.

– Руководство ждет от вас чемпионства каждый год, часть болельщиков – чтобы этого чемпионства добивались в том числе воспитанники. Насколько сложно совместить обе задачи?

– Это не просто сложно – это невозможно. Невозможно искусственно адаптировать игрока, если он не соответствует уровню.

На протяжении семи лет, которые я в «Зените», в заявках на матчи было свыше 30 воспитанников. А если взять сборы, насчитаем 50-60 игроков, которые прошли через основной состав.

Возьмем Кругового. Уйти из «Зенита» – решение Дани. Он был игроком основной обоймы. Просто Дуглас Сантос на этой позиции играл сильнее. В ЦСКА слева в защите сильнее выглядел Мойзес. Потом Дане нашли другую позицию, на которой он раскрывает свои качества: быстрый игрок, хорошо работает с мячом. Ошибки при обороне нивелируются, потому что позиция выше.

– Почему игрокам не хватает качеств? Вы говорите про семь лет – большая дистанция.

– Это очень глубокий процесс. Вижу два ключевых фактора. Первый: в детских секциях и школах (это не касается нашей академии) детей не отбирают, а набирают. Потому что сейчас футболом занимается несоизмеримо меньше детей, чем 20-30 лет назад. В мое время практически каждый ребенок в классе умел худо-бедно играть. А сейчас в классе, где 15-20 мальчиков, в лучшем случае треть близка к спорту. Может, и меньше. 

Второй фактор: сегодня невозможно расти только за счет желания и фанатичной преданности футболу. И родители, и дети хотят работать в комфортных условиях. Если посмотрим на страну, на бескрайний север, там почти нет круглогодичных футбольных манежей. А зима в некоторых регионах по шесть месяцев. Даже в Санкт-Петербурге манежей – по пальцам пересчитать. Манеж в академии построили только в этом году. В остальном максимум – дутики, в которых условия достаточно сложные. А что говорить про Архангельск, Мурманск и другие места? 

Мы должны понимать, из чего подпитываться. Если хотим полноводные реки, должен вырасти уровень базовых условий для ребят. Повторюсь: сейчас детям нужны комфортные условия. Иначе заниматься они не будут.

И еще пример: у нас в стране порядка 150 профессиональных клубов. Знаете, сколько в Бразилии? Более двух тысяч. Представляете, какая там конкуренция? У нас футбол является работой для около пяти тысяч человек. А в Бразилии – для более 50 тысяч. В европейских странах по 3-4 тренера ведут одну группу, чтобы было больше индивидуальных занятий. Это совсем другая вовлеченность общества в спорт, – отметил Семак в интервью Спортсу’‘.

Как живет академия «Зенита» и нужна ли она команде? Мы поговорили со всеми – от Аршавина до Семака

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Спортс’‘
