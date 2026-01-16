Сергей Семак: «С лимитом 5+5 про ЛЧ можно забыть – останется в лучшем случае ЛЕ. Если уберем из РПЛ 15 иностранцев, на их место придут игроки из ФНЛ, уровень упадет»
Сергей Семак считает, что новый лимит на легионеров негативно повлияет на конкурентоспособность российских клубов в еврокубках.
– Возвращается жесткий лимит, у наших топ-клубов два пути: или активнее подтягивать воспитанников, или покупать опытных россиян, которые сразу готовы давать результат. Каким пойдет «Зенит»?
– Здесь нет «или». Если у команды есть задачи и ей позволяют возможности, она будет усиливаться. Если не будет – значит, не сможет бороться за высокие места.
Сейчас разрешены 13 легионеров [в заявке]. У нас 12 плюс Алип, у «Краснодара» – 12 плюс Сперцян. Только в восьми командах чемпионата 10+ легионеров.
Если доведем до 10 легионеров (имеется в виду 5 на поле и 10 в заявке, формат заработает с сезона-2028/29 – Спортс’’), мы уберем из лиги 10-15 иностранцев. Причем формат 5+5 подразумевает, что пятеро будут сидеть на скамейке. Но зачем они нужны? Чтобы сидели? Не лучше ли сильным игрокам поднимать уровень чемпионата? А тем, кто на скамейке, в честной конкурентной борьбе сражаться за место в основе?
Расширьте чемпионат с 16 до 18 клубов – и мы получим плюс 30 россиян. Без ненужных движений, которые уберут конкуренцию и ослабят чемпионат. Уберем 15 сильных иностранцев – на их место придут опытные игроки из ФНЛ. Упадет уровень? Упадет. Хотим сильный чемпионат? Значит, должны быть сильные игроки и здоровая конкуренция. Хотим искусственно? Ну, это тоже путь. Но он еще не приводил к хорошим результатам.
– Представим, что Россию в какой-то момент вернут в еврокубки. Вас беспокоит лимит еще в этом контексте – что нашим клубам будет намного тяжелее?
– Все это прекрасно понимают: c лимитом 5+5 нам будет очень сложно. Про Лигу чемпионов, думаю, можно забыть. Останется Лига конференций и в лучшем случае Лига Европы, – сказал в интервью Спортсу” главный тренер «Зенита».
