Матч окончен
Дубль Рабьо принес «Милану» волевую победу над «Комо» – 3:1
«Комо» проиграл «Милану» в матче Серии А.
«Комо» уступил дома «Милану» в перенесенном матче 16-го тура Серии А (1:3).
Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Счет на 10-й минуте открыл защитник хозяев Марк Оливер Кемпф, однако в концовке первого тайма Кристофер Нкунку с пенальти забил ответный мяч.
Победу «россонери» принес полузащитник Адриен Рабьо, сделавший дубль после перерыва.
Вы в шоке?8439 голосов
Да!!!
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости