Дубль Рабьо принес «Милану» волевую победу над «Комо» – 3:1

«Комо» проиграл «Милану» в матче Серии А.

«Комо» уступил дома «Милану» в перенесенном матче 16-го тура Серии А (1:3).

Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Счет на 10-й минуте открыл защитник хозяев Марк Оливер Кемпф, однако в концовке первого тайма Кристофер Нкунку с пенальти забил ответный мяч.

Победу «россонери» принес полузащитник Адриен Рабьо, сделавший дубль после перерыва.

Серия А Италия. 16 тур
15 января 19:45, Stadio Giuseppe Sinigaglia
Логотип домашней команды
Комо
Завершен
1 - 3
Логотип гостевой команды
Милан
Матч окончен
Рамон
90’
+1’
88’
  Рабьо
86’
Модрич   Яшари
86’
Салемакерс   Атекаме
Альберто Морено   Серджи Роберто
76’
70’
Рафаэл Леау   Лофтус-Чик
70’
Фофана   Риччи
Войвода   Кюн
66’
63’
Нкунку   Фюллькруг
Батурина   Родригес
60’
Да Кунья   Какре
60’
55’
  Рабьо
Кемпф   Диего Карлос
46’
2тайм
Перерыв
45’
+1’
  Нкунку
  Кемпф
10’
Комо
Бюте, Альберто Морено, Кемпф, Рамон, ван дер Бремпт, Да Кунья, Перроне, Батурина, Пас, Войвода, Дувикас
Запасные: Вигорито, Какре, Кюн, Пош, Смолчич, Ле Борнье, Серджи Роберто, Тернквист, Диего Карлос, Доссена, Валье, Черри, Родригес
1тайм
Милан:
Меньян, де Винтер, Габбия, Томори, Бартезаги, Рабьо, Модрич, Фофана, Салемакерс, Рафаэл Леау, Нкунку
Запасные: Эступиньян, Лофтус-Чик, Пулишич, Терраччано, Риччи, Атекаме, Дуцу, Одогу, Кастьелло, Торрьяни, Яшари, Фюллькруг
