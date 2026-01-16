Дубль Рабьо принес «Милану» волевую победу над «Комо» – 3:1

«Комо» проиграл «Милану» в матче Серии А.

«Комо » уступил дома «Милану » в перенесенном матче 16-го тура Серии А (1:3).

Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Счет на 10-й минуте открыл защитник хозяев Марк Оливер Кемпф, однако в концовке первого тайма Кристофер Нкунку с пенальти забил ответный мяч.

Победу «россонери» принес полузащитник Адриен Рабьо, сделавший дубль после перерыва.

