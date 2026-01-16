«Барселона» обыграла «Расинг» в Кубке благодаря голам Торреса и Ямаля – 2:0

«Барселона» обыграла «Расинг» в матче Кубка Испании.

«Расинг » уступил дома «Барселоне» в матче 1/8 финала Кубка Испании (0:2).

Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Во втором тайме счет открыл нападающий каталонцев Ферран Торрес, а в самой концовке точку поставил Ламин Ямаль.

Кубок Испании. 1/8 финала 15 января 20:15, Эль Сардинеро Расинг Завершен 0 - 2 Барселона Матч окончен 90’ +5’ Ямаль

Сангальи 89’ 85’ Касадо Эрик Гарсия Висенте 83’ Сайнц-Маса Мартин 78’ 73’ Фермин Лопес Гарсия Альвеар Висенте 72’ Д. Родригес 71’ 68’ Ольмо Педри 68’ Ферран Торрес Левандовски 67’ Рэшфорд Рафинья 66’ Ферран Торрес

Гулиашвили Сангальи 60’ Альдасоро Д. Родригес 60’ 58’ Берналь Фермин Лопес Арана Лосано 46’ 2 тайм Перерыв Гарсия Альвеар 29’ Расинг Эскьета, Гарсия Альвеар, Кастро, Эрнандо, Мантилья, Гуйе, Альдасоро, Сайнц-Маса, Камара, Гулиашвили, Арана Запасные: Гомес, Салинас, Пуэрта, Д. Родригес, Каналес, Мартин, Лосано, Рамон, Мартинес Монтеро, Висенте, Сангальи 1 тайм Барселона: Гарсия, Бальде, Мартин, Кубарси, Кунде, Касадо, Берналь, Ольмо, Рэшфорд, Ферран Торрес, Ямаль Запасные: Шченсны, Эрик Гарсия, Педри, Фермин Лопес, Жоау Канселу, Маркес, Рафинья, тер Стеген, Бардагжи, Араухо, Левандовски

