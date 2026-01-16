Матч окончен
«Барселона» обыграла «Расинг» в Кубке благодаря голам Торреса и Ямаля – 2:0
«Барселона» обыграла «Расинг» в матче Кубка Испании.
«Расинг» уступил дома «Барселоне» в матче 1/8 финала Кубка Испании (0:2).
Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Во втором тайме счет открыл нападающий каталонцев Ферран Торрес, а в самой концовке точку поставил Ламин Ямаль.
Вы в шоке?8439 голосов
Да!!!
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости