Алонсо сказал «я не знал, что буду тренировать детский сад!» на одной из тренировок «Реала» в ноябре. Тренера раздражало невыполнение требований игроками (Marca)

Хаби Алонсо был недоволен работой игроков «Реала» на тренировках.

Стали известны новые детали о размолвках Хаби Алонсо с игроками «Реала».

В понедельник главный тренер мадридского клуба покинул свой пост по соглашению сторон.

Как пишет Marca, разногласия между Алонсо и футболистами были очевидны уже в ноябре. На одной из тренировок испанский специалист сказал: «Я не знал, что буду тренировать детский сад!»

Отмечается, что Хаби уже некоторое время был раздражен тем, что его игроки не выполняли требования, которые он предъявлял на каждой тренировке, особенно в плане тактики.

Футболисты считали тактические тренировки слишком тяжелыми и жаловались на то, что получают слишком много информации. Пристальное внимание к деталям уделял не только главный тренер, но и его помощники. Из-за того, что тренировочный процесс контролировало так много людей, игрокам было «некомфортно».

Большинство игроков «Реала» поддерживали Алонсо и были готовы принять его идеи, которые отвергали ранее. Хаби пытался наладить отношения с командой и смягчил некоторые правила (ESPN)

Винисиус не попрощался с Алонсо в соцсетях и не планирует это делать. Вингера «Реала» упоминали в числе игроков, не принимавших идеи тренера (ESPN)

Алонсо считал, что часть игроков «Реала» не следит за собой и не соблюдает диету. Тренера беспокоили утечки в СМИ из раздевалки (ESPN)