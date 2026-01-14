Артига возглавил «Рубин». Контракт – до 2027 года

Франк Артига возглавил «Рубин».

«Рубин » объявил о назначении нового главного тренера.

Казанскую команду возглавил Франк Артига , подписавший контракт до лета 2027 года. Он сменил на этом посту Рашида Рахимова .

Испанский специалист уже работал в России – он возглавлял «Химки». Последним клубом Артиги был «Петру Атлетику» из Анголы.

«Рубин» занимает 7-е место в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 23 очка после 18 туров.