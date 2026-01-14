Артига возглавил «Рубин». Контракт – до 2027 года
Франк Артига возглавил «Рубин».
«Рубин» объявил о назначении нового главного тренера.
Казанскую команду возглавил Франк Артига, подписавший контракт до лета 2027 года. Он сменил на этом посту Рашида Рахимова.
Испанский специалист уже работал в России – он возглавлял «Химки». Последним клубом Артиги был «Петру Атлетику» из Анголы.
«Рубин» занимает 7-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 23 очка после 18 туров.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Рубина»
