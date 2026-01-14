«Ред Булл Брагантино» хочет получить от «Зенита» 25 млн евро за Джона Джона. Переговоры продолжаются (Metaratings)

«Зениту» придется заплатить больше 20 млн евро за Джона Джона.

Стали известны требования «Ред Булл Брагантино » относительно трансфера Джона Джона .

Ранее сообщалось, что интерес к 23-летнему полузащитнику проявляет «Зенит ».

По информации Metaratings.ru, бразильцы хотят получить около 25 миллионов евро за игрока. Переговоры между клубами продолжаются.

В сезоне-2025 Джон Джон провел 34 матча в чемпионате Бразилии, отличившись 10 голами и 7 ассистами. Его статистику можно найти здесь .