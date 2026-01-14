Дзюба о теракте в Беслане: «Услышал важную мысль: это горе для всей страны, но мы об этом забыли. 1-3 сентября все празднуют, а нужно отдавать дань уважения детям-героям, спецназовцам»

Артем Дзюба: трагедия в Беслане – горе для всей страны, но мы об этом забыли.

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба высказался о поездке в Беслан.

– Вы с Тедеевым недавно ездили в Беслан. Какие впечатления?

– Потрясающая поездка. Давно ее запланировали. Собрались вшестером с друзьями – нас красиво встретили, Заур Эдуардович познакомил со своей семьей, родителями. Съездили на могилу его дедушки – 24 декабря ему исполнилось бы 100 лет... Он у него знаменитый! Большая личность для Осетии.

Если говорить конкретно про Беслан, место очень тяжелое... Мы обязательно хотели его посетить. Я там услышал важную мысль: трагедия, которая произошла, – горе для всех нас, для всей страны, но мы в какой-то момент об этом забыли, к сожалению. С 1 по 3 сентября все продолжают праздновать, а для них это тяжелейший момент...

Сами понимаете, нигде такого не было, чтобы столько детей погибло при теракте. А мы спокойно отмечаем начало учебного года. По большому счету вся Россия должна в эти дни как-то отдать дань уважения детям-героям, которые прошли через такой ад. Ребятам-спецназовцам, которые, не боясь пуль, шли спасать ребят... Такие вещи нельзя забывать.

– Когда посещаешь такие места, слезы наворачиваются?

– Было очень тяжело... До прихода туда Заур Эдуардович познакомил нас со своим другом – первым в моей жизни человеком, который разговаривает больше меня! Я был настолько восхищен... Незамолкающий человек с отличными шутками. Мы с ним всю дорогу смеялись, но, как только добрались [до школы], сразу накрыло. Было очень непросто сдержать слезы. Ты ощущаешь эту ауру... И когда видишь, насколько маленькими были детишки... Это просто кошмар, – сказал Дзюба.