Дзюба о «Локо»: «Будут говорить о чемпионстве. Но мы прекрасно понимаем, что быть в пятерке для них — очень хороший результат»

Дзюба о «Локо»: быть в пятерке для них — очень хороший результат.

Экс-форвард «Локомотива » Артем Дзюба оценил перспективы красно-зеленых в текущем сезоне РПЛ .

После 18 туров «Локо» занимает в таблице 3-е место.

— В команде все меньше и меньше людей из той банды, которая вытаскивала «Локомотив» с 14‑го места.

— Они быстро все это забыли. Одно дело, когда ты подвисаешь, другое, когда все хорошо более‑менее. Они сейчас для себя очень высоко стоят, и сами это знают. В общественности они это никогда не признают, будут говорить о задачах, о чемпионстве. Но мы прекрасно понимаем, что быть в пятерке для них — очень хороший результат, — сказал нападающий «Акрона».