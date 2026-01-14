«Париж» хочет арендовать Теля у «Тоттенхэма»

«Париж» работает над переходом форварда «Тоттенхэма» Матиса Теля на правах аренды.

Сообщалось, что 20-летний француз готов сменить клуб зимой из-за дефицита игровой практики.

По данным Sky Sport, еще больше Тель недоволен тем, что в «Тоттенхэме» его редко используют на его любимой позиции центрального нападающего.

«Париж» готов удовлетворить пожелания игрока, но «шпоры» по-прежнему блокируют все запросы и хотят сохранить Теля, чей контракт рассчитан до 2031 года.

В 14 матчах сезона АПЛ на счету футболиста 3 гола.