«Париж» хочет арендовать Теля у «Тоттенхэма»
«Париж» работает над переходом форварда «Тоттенхэма» Матиса Теля на правах аренды.
Сообщалось, что 20-летний француз готов сменить клуб зимой из-за дефицита игровой практики.
По данным Sky Sport, еще больше Тель недоволен тем, что в «Тоттенхэме» его редко используют на его любимой позиции центрального нападающего.
«Париж» готов удовлетворить пожелания игрока, но «шпоры» по-прежнему блокируют все запросы и хотят сохранить Теля, чей контракт рассчитан до 2031 года.
В 14 матчах сезона АПЛ на счету футболиста 3 гола.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sky Sport
