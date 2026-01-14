Артем Дзюба: «Здоров как бык. Лишних килограммов нет. Боролся с ними сразу после поездки в Осетию – пять набрал, там пироги нереальные»

Дзюба: здоров как бык, лишних килограммов нет.

Нападающий «Акрона » Артем Дзюба рассказал, как провел зимний отпуск.

«Все хорошо, тьфу‑тьфу. Каждый раз знаешь, что все будет нормально, но все равно волнительно. Знаешь, что надо проскочить [медобследование] но все равно волнуешься. Здоров как бык. Отпуск проводил в основном за городом, с семьей, с друзьями, было весело.

Лишних килограммов у меня нет. Я боролся с ними сразу после поездки в Осетию: пять килограммов набрал. Но мы там из одного кабака в следующий перебирались, промежутков не было. Я вообще восхищен, что у местных нет лишнего веса. Там пироги просто нереальные, особенно с сыром», – сказал Дзюба.