Артем Дзюба: «Здоров как бык. Лишних килограммов нет. Боролся с ними сразу после поездки в Осетию – пять набрал, там пироги нереальные»

Дзюба: здоров как бык, лишних килограммов нет.
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал, как провел зимний отпуск.
«Все хорошо, тьфу‑тьфу. Каждый раз знаешь, что все будет нормально, но все равно волнительно. Знаешь, что надо проскочить [медобследование] но все равно волнуешься. Здоров как бык. Отпуск проводил в основном за городом, с семьей, с друзьями, было весело.
Лишних килограммов у меня нет. Я боролся с ними сразу после поездки в Осетию: пять килограммов набрал. Но мы там из одного кабака в следующий перебирались, промежутков не было. Я вообще восхищен, что у местных нет лишнего веса. Там пироги просто нереальные, особенно с сыром», – сказал Дзюба.
