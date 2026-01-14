Умер экс-тренер «Жальгириса», «Балтики», «Шинника» и «Луча» Зелькявичюс

Бывший тренер «Жальгириса», «Балтики», «Шинника », «КАМАЗа » и «Луча » Беньяминас Зелькявичюс умер на 82-м году жизни.

Как игрок Зелькявичюс дважды признавался лучшим футболистом Литвы в составе «Жальгириса ».

Как тренер он трижды возглавлял сборную Литвы, а также входил в тренерские штабы «Ротора » и венской «Аустрии».

Под руководством Зелькявичюса «Жальгирис» стал бронзовым призером чемпионата СССР 1987 года.