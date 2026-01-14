Умер экс-тренер «Жальгириса», «Балтики», «Шинника» и «Луча» Зелькявичюс
Бывший тренер «Жальгириса», «Балтики», «Шинника», «КАМАЗа» и «Луча» Беньяминас Зелькявичюс умер на 82-м году жизни.
Как игрок Зелькявичюс дважды признавался лучшим футболистом Литвы в составе «Жальгириса».
Как тренер он трижды возглавлял сборную Литвы, а также входил в тренерские штабы «Ротора» и венской «Аустрии».
Под руководством Зелькявичюса «Жальгирис» стал бронзовым призером чемпионата СССР 1987 года.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт федерации футбола Литвы
