4

Семеньо об отмене 2-го гола с «Ньюкаслом»: «Нужно было засчитать»

Семеньо об отмене 2-го гола с «Ньюкаслом»: нужно было засчитать.

Вингер «Манчестер Сити» Антуан Семеньо высказался о своем отмененном голе в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги с «Ньюкаслом» (2:0).

Семеньо открыл счет на 53-й минуте. Через 10 минут его мяч с углового не был засчитан из-за офсайда у Эрлинга Холанда, мешавшего игроку «Ньюкасла» в момент подачи. ВАР и арбитр Крис Кавана изучали повтор в течение 6 минут.

О том, что Семеньо сказал в камеру после матча

«Второй гол нужно было засчитать. Судья подошел ко мне, поговорил и объяснил, что происходит. Что есть, то есть», – сказал Семеньо.

Уход Алонсо из «Реала» – ваша оценка?54302 голоса
Плохо для «Реала»Хаби Алонсо
Так будет лучшеВинисиус Жуниор
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: BBC
logoМанчестер Сити
logoКубок английской лиги
Крис Кавана
logoНьюкасл
logoАнтуан Семеньо
logoсудьи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Пеп об отмене гола Семеньо «Ньюкаслу»: «Четыре арбитра и ВАР не могли принять решение. «Ман Сити» отреагировал должным образом и сделал первый шаг к финалу»
13 января, 23:07
Бернарду об отмене гола «Сити»: «Это раздражает, в прошлом матче с «Ньюкаслом» многие решения тоже были не в нашу пользу. Несмотря на победу, есть чувство разочарования»
13 января, 22:36
2-й гол Семеньо «Ньюкаслу» отменили из-за офсайда у Холанда – ВАР и арбитр 6 минут изучали повтор эпизода
13 января, 21:45Фото
Главные новости
В сборной Франции готовятся к назначению Зидана после ЧМ. Обсуждается его тренерский штаб
29 минут назад
Перес хочет, чтобы Винисиус остался в «Реале». Предложение по контракту в силе
55 минут назад
Заварзин о Гусеве, Жиркове и Шаронове: «Динамо» с таким тренерским штабом способно попасть в стыковые матчи и ниже. Один раз уже вылетали»
сегодня, 18:14
Лаутаро, Модрич, Йылдыз – кто забьет в новом туре Серии А? Соберите команду на эти выходные
сегодня, 18:06Тесты и игры
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова против «Лилля», «Монако» Головина принимает «Лорьян»
сегодня, 18:00Live
Гехи переходит в «Сити» за 26+3 млн фунтов. Зарплата – 15,6 млн в год с учетом бонусов (Флориан Плеттенберг)
сегодня, 17:58
18-летний Дро покинет «Барселону» зимой за 6 млн евро – клуб уведомлен. Хавбек получил предложения из Англии и Германии
сегодня, 17:48
Роналду с 260 млн долларов – 1-й по доходам среди спортсменов в 2025-м. Месси – 3-й, Леброн – 5-й, Бензема – 6-й, Хэмилтон – 11-й, Мбаппе – 12-й, Ферстаппен – 15-й, Махоумс – 17-й (Sportico)
сегодня, 17:40
Лусиано Гонду: «Уверен, что смогу выйти и забивать. Надеюсь, получится переломить серию неудач аргентинских игроков в ЦСКА»
сегодня, 17:18Видео
«Барселона» приобрела долю в стартапе Scircle, создающем парфюмерию с использованием ИИ. Клуб хочет «обогатить опыт фанатов через ощущения, связанные с эмоциями и памятью»
сегодня, 16:37
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема уступил «Аль-Иттифаку», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Шабабом» в субботу, «Аль-Хилаль» Малкома – с «Неомом» в воскресенье
1 минуту назад
«ПСЖ» – «Лилль». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 16:27
Дро Фернандес может перейти в «Челси», «Ман Сити» или «Боруссию». Желающий покинуть «Барсу» хавбек интересен и клубам Лиги 1 (Бен Джейкобс)
6 минут назад
Дзюба о том, почему играет в 37: «Это вызов, ты соревнуешься с самим собой. У меня есть червячок внутри, позволяющий соревноваться»
7 минут назад
Артета о трофеях в этом сезоне: «Стабильные выступления помогают верить, что «Арсенал» способен на это. Мы рады оставаться в 4 турнирах, но должны показывать это в каждой игре»
19 минут назад
Лепехин о воспитанниках «Зенита»: «Аршавина ввели искуственно, он не был сильнее Поповича. Сейчас выпускают на 2 минуты, и они пропадают. Пусть на скамейке сидят вместо 10 иностранцев»
37 минут назад
«Хетафе» арендовал форварда Сатриано у «Лиона» с правом выкупа
55 минут назадФото
Форвард «Факела» Уридия выкупил контракт брата Георгия у «Волги». Договор 24-летнего форварда действовал до лета 2027-го (Сергей Ильев)
сегодня, 18:18Видео
Гойкович о снегопадах: «Для России это нормально. На Балканах сейчас много снега, у нас в Сараево тоже валит. Тротуары вообще не чистят, гулять просто невозможно»
сегодня, 18:04
Игонин о «Зените»: «Лучше всех справляются с приобретением и продажей игроков. Хорошо работает финансовый менеджмент»
сегодня, 17:52