Семеньо об отмене 2-го гола с «Ньюкаслом»: «Нужно было засчитать»
Семеньо об отмене 2-го гола с «Ньюкаслом»: нужно было засчитать.
Вингер «Манчестер Сити» Антуан Семеньо высказался о своем отмененном голе в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги с «Ньюкаслом» (2:0).
Семеньо открыл счет на 53-й минуте. Через 10 минут его мяч с углового не был засчитан из-за офсайда у Эрлинга Холанда, мешавшего игроку «Ньюкасла» в момент подачи. ВАР и арбитр Крис Кавана изучали повтор в течение 6 минут.
О том, что Семеньо сказал в камеру после матча
«Второй гол нужно было засчитать. Судья подошел ко мне, поговорил и объяснил, что происходит. Что есть, то есть», – сказал Семеньо.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: BBC
