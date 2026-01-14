Семеньо об отмене 2-го гола с «Ньюкаслом»: нужно было засчитать.

Вингер «Манчестер Сити » Антуан Семеньо высказался о своем отмененном голе в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги с «Ньюкаслом » (2:0).

Семеньо открыл счет на 53-й минуте. Через 10 минут его мяч с углового не был засчитан из-за офсайда у Эрлинга Холанда, мешавшего игроку «Ньюкасла» в момент подачи. ВАР и арбитр Крис Кавана изучали повтор в течение 6 минут.

О том, что Семеньо сказал в камеру после матча

«Второй гол нужно было засчитать. Судья подошел ко мне, поговорил и объяснил, что происходит. Что есть, то есть», – сказал Семеньо.