Мостовой о словах Карседо про проект: лукавит, все ради денег они делают.

Александр Мостовой оценил высказывание нового тренера «Спартака» Хуана Карседо о том, что он приехал в Россию в первую очередь ради большого проекта.

— Карседо сказал, что приехал в «Спартак» не ради денег. Лукавит?

— Ну, конечно, лукавит. И тут же пришла информация, что у него зарплата чуть ли не выше, чем у Станковича. Конечно, лукавит.

— Ради чего еще приходить?

— Ну, конечно, елки-палки. Уезжать из Кипра, где команда играет в Лиге чемпионов, где солнце и море ради проекта….Ну, они все так приезжают ради проекта, а потом все уезжают.

— С чемоданом денег?

— Да, с багажом.

— Он, наверное, особо про «Спартак» ничего и не знал, ну, про проект «Спартака», ради которого приехал?

— Конечно, особенно ничего. Что они могут знать-то? Они слышали, конечно, команда большая, она с историей. Ясно, что когда информация приходит, то ты интересуешься: где, чего и как. Так что здесь можно посмеяться. Все ради денег они делают», — сказал бывший футболист «Спартака ».