«Ботафого» не продал Рикардо «Динамо» за 6+1 млн евро. За защитника требуют 9 млн вместе с бонусами

«Ботафого» не продал защитника Давида Рикардо «Динамо » за 6+1 млн евро.

Клуб из Рио-де-Жанейро требует за 23-летнего бразильца 9 млн вместе с бонусами.

Также переговоры по Рикардо ведет «Торино ». «Ботафого » отказался отдать его в аренду итальянцам за 1 млн евро с обязательным выкупом за 6 млн. В настоящее время клубы обсуждают полноценный трансфер.