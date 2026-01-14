«Ботафого» не продал Рикардо «Динамо» за 6+1 млн евро. За защитника требуют 9 млн вместе с бонусами
«Ботафого» не продал защитника Давида Рикардо «Динамо» за 6+1 млн евро.
Клуб из Рио-де-Жанейро требует за 23-летнего бразильца 9 млн вместе с бонусами.
Также переговоры по Рикардо ведет «Торино». «Ботафого» отказался отдать его в аренду итальянцам за 1 млн евро с обязательным выкупом за 6 млн. В настоящее время клубы обсуждают полноценный трансфер.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Globo
