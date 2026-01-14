Бернарду об отмене гола «Сити»: «Это раздражает, в прошлом матче с «Ньюкаслом» многие решения тоже были не в нашу пользу. Несмотря на победу, есть чувство разочарования»

Бернарду недоволен судейством в игре с «Ньюкаслом».

Полузащитник «Манчестер Сити » Бернарду Силва высказался о судействе в полуфинале Кубка английской лиги против «Ньюкасла» (2:0).

Во втором тайме главный арбитр матча Крис Кавана после просмотра видеоповтора отменил гол вингера «Сити» Антуана Семеньо , посчитав, что Эрлинг Холанд мешал игроку «Ньюкасла », находясь в положении «вне игры». Арбитры изучали повтор эпизода в течение 6 минут.

«Мы довольны, но это всего лишь первый матч – впереди ответная игра дома. Очень хороший результат. Счет должен был быть 3:0, но сейчас мы к такому уже, в принципе, привыкли».

О решении ВАР

«Даже не знаю, что сказать – не хочу говорить слишком много, потому что мы понимаем, как все это работает. Я видел момент, по-моему, там было на тонкого, но что есть, то есть. Это невероятно раздражает, потому что в прошлый раз, когда мы сюда приезжали, многие решения тоже были не в нашу пользу.

Даже несмотря на победу, если честно, это оставляет чувство разочарования», – сказал Бернарду в интервью ITV Sport.