«Ман Сити» не проигрывает 13 матчей – 10 побед, 3 ничьих. Сегодня – 2:0 с «Ньюкаслом» в полуфинале Кубка лиги
«Манчестер Сити» не проигрывает с 13 матчей подряд.
«Манчестер Сити» продлил серию матчей без поражений.
Сегодня команда Пепа Гвардиолы обыграла «Ньюкасл» со счетом 2:0 в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги.
Последний раз «горожане» проиграли 25 ноября – «Байеру» в матче Лиги чемпионов (0:2). С тех пор «Ман Сити» одержал 10 побед и трижды сыграл вничью, общий счет этих встреч – 37:11.
17 января «Манчестер Сити» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в 22-м туре АПЛ.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
