«Ман Сити» не проигрывает 13 матчей – 10 побед, 3 ничьих. Сегодня – 2:0 с «Ньюкаслом» в полуфинале Кубка лиги

«Манчестер Сити» не проигрывает с 13 матчей подряд.

«Манчестер Сити» продлил серию матчей без поражений.

Сегодня команда Пепа Гвардиолы обыграла «Ньюкасл » со счетом 2:0 в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги.

Последний раз «горожане» проиграли 25 ноября – «Байеру» в матче Лиги чемпионов (0:2). С тех пор «Ман Сити » одержал 10 побед и трижды сыграл вничью, общий счет этих встреч – 37:11.

17 января «Манчестер Сити» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в 22-м туре АПЛ .