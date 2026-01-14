  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Большинство игроков «Реала» поддерживали Алонсо и были готовы принять его идеи, которые отвергали ранее. Хаби пытался наладить отношения с командой и смягчил некоторые правила (ESPN)
153

Большинство игроков «Реала» поддерживали Алонсо и были готовы принять его идеи, которые отвергали ранее. Хаби пытался наладить отношения с командой и смягчил некоторые правила (ESPN)

Большая часть игроков «Реала» поддерживала Алонсо.

Большинство футболистов «Реала» поддерживали Хаби Алонсо.

В понедельник мадридский клуб расторг контракт с тренером, назначенным в конце мая. До конца сезона возглавлять команду будет Альваро Арбелоа.

Как сообщает ESPN, на фоне проблем и давления Алонсо попытался адаптироваться и улучшить свои отношения с командой, в том числе смягчил некоторые из своих прежних правил, стал давать игрокам больше выходных и попытался найти подход к Винисиусу Жуниору, чтобы заставить его почувствовать свою значимость.

После побед над «Алавесом», «Талаверой» и «Севильей» большая часть команды поддержала Алонсо – игроки были готовы принять некоторые особенности его стиля руководства, которыми были недовольны изначально, в частности, акцент на видеоанализе. Однако в то же время в команде признавали, что в «Реале» результаты, подобные тем, что команда показывала в ноябре и декабре, как правило, приводят к увольнению тренера.

Уход Алонсо из «Реала» – ваша оценка?54296 голосов
Плохо для «Реала»Хаби Алонсо
Так будет лучшеВинисиус Жуниор
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN
logoХаби Алонсо
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoВинисиус Жуниор
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
В сборной Франции готовятся к назначению Зидана после ЧМ. Обсуждается его тренерский штаб
28 минут назад
Перес хочет, чтобы Винисиус остался в «Реале». Предложение по контракту в силе
54 минуты назад
Заварзин о Гусеве, Жиркове и Шаронове: «Динамо» с таким тренерским штабом способно попасть в стыковые матчи и ниже. Один раз уже вылетали»
сегодня, 18:14
Лаутаро, Модрич, Йылдыз – кто забьет в новом туре Серии А? Соберите команду на эти выходные
сегодня, 18:06Тесты и игры
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова против «Лилля», «Монако» Головина принимает «Лорьян»
сегодня, 18:00Live
Гехи переходит в «Сити» за 26+3 млн фунтов. Зарплата – 15,6 млн в год с учетом бонусов (Флориан Плеттенберг)
сегодня, 17:58
18-летний Дро покинет «Барселону» зимой за 6 млн евро – клуб уведомлен. Хавбек получил предложения из Англии и Германии
сегодня, 17:48
Роналду с 260 млн долларов – 1-й по доходам среди спортсменов в 2025-м. Месси – 3-й, Леброн – 5-й, Бензема – 6-й, Хэмилтон – 11-й, Мбаппе – 12-й, Ферстаппен – 15-й, Махоумс – 17-й (Sportico)
сегодня, 17:40
Лусиано Гонду: «Уверен, что смогу выйти и забивать. Надеюсь, получится переломить серию неудач аргентинских игроков в ЦСКА»
сегодня, 17:18Видео
«Барселона» приобрела долю в стартапе Scircle, создающем парфюмерию с использованием ИИ. Клуб хочет «обогатить опыт фанатов через ощущения, связанные с эмоциями и памятью»
сегодня, 16:37
Ко всем новостям
Последние новости
«ПСЖ» – «Лилль». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 16:27
Дро Фернандес может перейти в «Челси», «Ман Сити» или «Боруссию». Желающий покинуть «Барсу» хавбек интересен и клубам Лиги 1 (Бен Джейкобс)
5 минут назад
Дзюба о том, почему играет в 37: «Это вызов, ты соревнуешься с самим собой. У меня есть червячок внутри, позволяющий соревноваться»
6 минут назад
Артета о трофеях в этом сезоне: «Стабильные выступления помогают верить, что «Арсенал» способен на это. Мы рады оставаться в 4 турнирах, но должны показывать это в каждой игре»
18 минут назад
Лепехин о воспитанниках «Зенита»: «Аршавина ввели искуственно, он не был сильнее Поповича. Сейчас выпускают на 2 минуты, и они пропадают. Пусть на скамейке сидят вместо 10 иностранцев»
36 минут назад
«Хетафе» арендовал форварда Сатриано у «Лиона» с правом выкупа
54 минуты назадФото
Форвард «Факела» Уридия выкупил контракт брата Георгия у «Волги». Договор 24-летнего форварда действовал до лета 2027-го (Сергей Ильев)
сегодня, 18:18Видео
Гойкович о снегопадах: «Для России это нормально. На Балканах сейчас много снега, у нас в Сараево тоже валит. Тротуары вообще не чистят, гулять просто невозможно»
сегодня, 18:04
Игонин о «Зените»: «Лучше всех справляются с приобретением и продажей игроков. Хорошо работает финансовый менеджмент»
сегодня, 17:52
Майкл Кэррик: «МЮ» хочет быть на вершине таблицы АПЛ. Нужно делать шаги в этом направлении»
сегодня, 17:33