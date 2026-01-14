Большинство игроков «Реала» поддерживали Алонсо и были готовы принять его идеи, которые отвергали ранее. Хаби пытался наладить отношения с командой и смягчил некоторые правила (ESPN)
В понедельник мадридский клуб расторг контракт с тренером, назначенным в конце мая. До конца сезона возглавлять команду будет Альваро Арбелоа.
Как сообщает ESPN, на фоне проблем и давления Алонсо попытался адаптироваться и улучшить свои отношения с командой, в том числе смягчил некоторые из своих прежних правил, стал давать игрокам больше выходных и попытался найти подход к Винисиусу Жуниору, чтобы заставить его почувствовать свою значимость.
После побед над «Алавесом», «Талаверой» и «Севильей» большая часть команды поддержала Алонсо – игроки были готовы принять некоторые особенности его стиля руководства, которыми были недовольны изначально, в частности, акцент на видеоанализе. Однако в то же время в команде признавали, что в «Реале» результаты, подобные тем, что команда показывала в ноябре и декабре, как правило, приводят к увольнению тренера.