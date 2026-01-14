«Марсель» забил 9 голов «Байе» из 6-й лиги в матче Кубка Франции. У Гринвуда 3+2, у Гуири 2+1

«Марсель» разгромил команду из 6-й лиги Франции.

«Марсель» разгромил «Байе» из шестого дивизиона Франции в матче 1/16 Кубка страны со счетом 9:0.

Форвард Мэйсон Гринвуд забил 3 мяча и отдал две голевые передачи.

Также дублем и одним ассистом отметился нападающий Амин Гуири, у хавбека Хамеда Траоре гол и результативные пас, у защитника Майкла Мурильо две голевые передачи.