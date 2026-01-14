  • Спортс
«Марсель» забил 9 голов «Байе» из 6-й лиги в матче Кубка Франции. У Гринвуда 3+2, у Гуири 2+1

«Марсель» разгромил команду из 6-й лиги Франции.

«Марсель» разгромил «Байе» из шестого дивизиона Франции в матче 1/16 Кубка страны со счетом 9:0. 

Форвард Мэйсон Гринвуд забил 3 мяча и отдал две голевые передачи.

Также дублем и одним ассистом отметился нападающий Амин Гуири, у хавбека Хамеда Траоре гол и результативные пас, у защитника Майкла Мурильо две голевые передачи. 

Кубок Франции. 1/16 финала
13 января 20:00, Мишель д&#8242;Орнано
Логотип домашней команды
Байе
Завершен
0 - 9
Логотип гостевой команды
Марсель
Матч окончен
90’
  Гринвуд
86’
  Мопе
80’
  Иган-Райли
Julien Marazzi   Samuel Nambot
76’
Guillotte   Anquetil
75’
68’
Гомес   Бакола
64’
Траоре   Мопе
64’
Гуири   Ммади
Lemasson   Eliott Pean
60’
Lucas Lefevre   Le Calvé
59’
55’
  Гуири
49’
  Гринвуд
46’
Эмерсон   Веа
Anthonin Cathrine   Lucas Connan
46’
46’
Медина   Иган-Райли
2тайм
Перерыв
32’
  Гуири
26’
  Гринвуд
23’
Гомес
19’
  Траоре
13’
  Гомес
Байе
Lecanu, Théo Jouan, Delain, Lucas Lefevre, Aubel, Anthonin Cathrine, Julien Marazzi, Lemasson, Quentin Mayette, Renaux, Guillotte
Запасные: Demelun, Driaux, Le Calvé, Martin Guérin, Samuel Nambot, Anquetil, Eliott Pean, Lucas Connan, Enzo Autin
1тайм
Марсель:
де Ланге, Эмерсон, Медина, Павар, Мурильо, Гомес, Надир, Траоре, О`Райли, Гринвуд, Гуири
Запасные: Бакола, Веа, Иган-Райли, Кондогбиа, Мопе, Рульи, Балерди, Хейбьерг, Ммади
Подробнее
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
logoМэйсон Гринвуд
logoлига 1 Франция
logoМайкл Амир Мурильо
logoМарсель
logoХамед Траоре
logoАмин Гуири
logoБайе
logoКубок Франции
