34-летний Канте согласился на снижение зарплаты ради перехода в «Фенербахче» (Флориан Плеттенберг)
Канте согласился снизить зарплату ради перехода в «Фенербахче».
Нголо Канте согласился снизить зарплату, чтобы сделать возможным трансфер в «Фенербахче», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
Полузащитник «Аль-Иттихада» уже дал согласие на переход. Француза впечатлили недавние трансферы, успехи команды и видение клуба.
Окончательной договоренности пока нет. Остаются вопросы, которые еще предстоит прояснить, в том числе с «Аль-Иттихадом».
В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии 34-летний Канте провел 14 матчей и забил 1 гол. Его статистика – здесь.
Уход Алонсо из «Реала» – ваша оценка?54295 голосов
Плохо для «Реала»
Так будет лучше
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Флориана Плеттенберга в Х
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости