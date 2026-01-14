34-летний Канте согласился на снижение зарплаты ради перехода в «Фенербахче» (Флориан Плеттенберг)

Канте согласился снизить зарплату ради перехода в «Фенербахче».

Нголо Канте согласился снизить зарплату, чтобы сделать возможным трансфер в «Фенербахче », сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Полузащитник «Аль-Иттихада » уже дал согласие на переход. Француза впечатлили недавние трансферы, успехи команды и видение клуба.

Окончательной договоренности пока нет. Остаются вопросы, которые еще предстоит прояснить, в том числе с «Аль-Иттихадом».

В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии 34-летний Канте провел 14 матчей и забил 1 гол. Его статистика – здесь .