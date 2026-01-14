«Боруссия» Дортмунд не проигрывает 10 матчей подряд в Бундеслиге – 6 побед и 4 ничьих. Единственное поражение сезона в чемпионате – от «Баварии»
«Боруссия» Дортмунд продлила серию без поражений в Бундеслиге.
«Боруссия» Дортмунд не проигрывает в Бундеслиге с октября.
Сегодня команда под руководством Нико Ковача разгромила «Вердер» (3:0) в матче 17-го тура чемпионата Германии.
Дортмундцы не проигрывают в Бундеслиге 10 матчей подряд – на этом отрезке «Боруссия» одержала 6 побед и четырежды сыграла вничью. Единственное поражение в чемпионате в этом сезоне команда потерпела от «Баварии» 18 октября (1:2).
«Боруссия» занимает второе место в таблице Бундеслиги с 36 очками, отставая от «Баварии» на 8 баллов и проведя на игру больше. 17 января дортмундцы сыграют с «Санкт-Паули».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
