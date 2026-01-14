Мбаппе пытался спасти Алонсо от увольнения, выйдя в финале Суперкубка с «Барсой», несмотря на травму. Их отношения складывались хорошо с самого начала (L’Équipe)
Мбаппе пытался спасти Алонсо от увольнения.
Как пишет L’Équipe, Килиан Мбаппе пытался спасти Хаби Алонсо от увольнения из «Реала», согласившись выйти на замену в финале Суперкубка Испании против «Барселоны» (2:3), несмотря риск рецидива травмы колена.
Испанский тренер ушел в отставку на следующий день после поражения от каталонцев.
Отмечается, что отношения между Алонсо и Мбаппе с самого начала складывались очень хорошо.
Алонсо перед увольнением сказал боссам «Реала», что нельзя давать игрокам столько власти. Хаби был удивлен, что клуб всегда занимает сторону футболистов, а не тренера (Антон Меана)
Мбаппе – Алонсо: «Я запомню вас как тренера, у которого были четкие идеи и который многое знает о футболе. Учиться у вас было приятно, спасибо, что доверяли мне с первого дня»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: L’Équipe
