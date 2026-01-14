У Семеньо 2 гола в 2 матчах за «Ман Сити». Вингер забил «Ньюкаслу» в полуфинале Кубка лиги

Семеньо забил за «Ман Сити» во второй игре подряд.

Антуан Семеньо забил во втором матче подряд за «Манчестер Сити».

Вингер открыл счет на 53-й минуте матча с «Ньюкаслом » в полуфинале Кубка английской лиги. Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:0, второй тайм).

Семеньо проводит второй матч за «Манчестер Сити» – в дебютной игре против «Эксетера » в Кубке Англии (10:1) он также отметился голом.

Игрок сборной Ганы перешел в «Манчестер Сити » из «Борнмута» за 62,5+1,5 млн фунтов. Его статистику можно найти здесь .