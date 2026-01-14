У Семеньо 2 гола в 2 матчах за «Ман Сити». Вингер забил «Ньюкаслу» в полуфинале Кубка лиги
Семеньо забил за «Ман Сити» во второй игре подряд.
Антуан Семеньо забил во втором матче подряд за «Манчестер Сити».
Вингер открыл счет на 53-й минуте матча с «Ньюкаслом» в полуфинале Кубка английской лиги. Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:0, второй тайм).
Семеньо проводит второй матч за «Манчестер Сити» – в дебютной игре против «Эксетера» в Кубке Англии (10:1) он также отметился голом.
Игрок сборной Ганы перешел в «Манчестер Сити» из «Борнмута» за 62,5+1,5 млн фунтов. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
