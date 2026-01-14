Артем Дзюба: «Кержакова уважаю, хочется быть лучшим бомбардиром сборной – я не против. Сейчас еще всплывет какой-то гол в 86-м или 88-м. Не занимался бы такими делами»
Артем Дзюба: если Кержакову хочется быть лучшим бомбардиром, я не против.
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба высказался о заочной борьбе с экс-форвардом «Зенита» Александром Кержаковым за звание лучшего бомбардира в истории сборной России.
Ранее ФИФА подтвердила, что Александр Кержаков, а не Андрей Аршавин забил за сборную России в товарищеском матче с Германией (2:2) в 2005 году. Если РФС подтвердит это, Дзюба перестанет быть единоличным рекордсменом сборной – у них с Кержаковым будет по 31 голу.
«Думаю, всплывет еще какой-то гол в 88-м году или в 86-м. Сейчас еще кто-нибудь обнаружится. Честно говоря, я не знаю. Не занимался бы такими делами.
Кержа я очень уважаю! Если Сане хочется быть лучшим бомбардиром сборной – я не против», – сказал Дзюба.
