  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сын экс-хавбека «Боруссии» Райнхардта получил условный срок за создание фэйковых профилей девушек – он с сообщниками заманивал мужчин, избивал и грабил их, снимая все на видео
12

Сын экс-хавбека «Боруссии» Райнхардта получил условный срок за создание фэйковых профилей девушек – он с сообщниками заманивал мужчин, избивал и грабил их, снимая все на видео

Сын экс-хавбека «Боруссии» получил условный срок.

20-летний сын экс-полузащитника «Боруссии» Дортмунд Кнута Райнхардта приговорен к одному году и девяти месяцам лишения свободы условно за нанесение тяжких телесных повреждений и ограбление.

Как передает Bild, вместе с четырьмя сообщниками Ник Райнхардт создавал фэйковые профили на сайтах для знакомств, выдавая себя за девушек, в том числе девственниц, чтобы таким образом заманивать мужчин. Затем они в разном составе нападали на жертв, избивали их, грабили и снимали все на видео. 

Утверждается, что в результате одного из нападений сообщник Райнхардта разбил мужчине череп молотком. Жизнь пострадавшего удалось спасти благодаря экстренной операции. За покушение на убийство сообщник был осужден на четыре года тюрьмы.

«Я хочу извиниться перед всеми. Я причинил очень много вреда. Но с тех пор как я начал работать, я больше не совершал преступлений. Прежде всего я понял, сколько страданий причинил своей семье», – сказал Ник Райнхардт в суде. 

Кнут Райнхардт прокомментировал обвинения в адрес сына.

«Это сильно по нам ударило. Я не считаю себя плохим отцом. Мой сын ни в чем не нуждался, но как отец ты просто ничего не можешь с этим сделать», – сказал Райндхарт. 

Уход Алонсо из «Реала» – ваша оценка?54293 голоса
Плохо для «Реала»Хаби Алонсо
Так будет лучшеВинисиус Жуниор
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Bild
происшествия
logoбундеслига Германия
logoБоруссия Дортмунд
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
В сборной Франции готовятся к назначению Зидана после ЧМ. Обсуждается его тренерский штаб
27 минут назад
Перес хочет, чтобы Винисиус остался в «Реале». Предложение по контракту в силе
53 минуты назад
Заварзин о Гусеве, Жиркове и Шаронове: «Динамо» с таким тренерским штабом способно попасть в стыковые матчи и ниже. Один раз уже вылетали»
сегодня, 18:14
Лаутаро, Модрич, Йылдыз – кто забьет в новом туре Серии А? Соберите команду на эти выходные
сегодня, 18:06Тесты и игры
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова против «Лилля», «Монако» Головина принимает «Лорьян»
сегодня, 18:00Live
Гехи переходит в «Сити» за 26+3 млн фунтов. Зарплата – 15,6 млн в год с учетом бонусов (Флориан Плеттенберг)
сегодня, 17:58
18-летний Дро покинет «Барселону» зимой за 6 млн евро – клуб уведомлен. Хавбек получил предложения из Англии и Германии
сегодня, 17:48
Роналду с 260 млн долларов – 1-й по доходам среди спортсменов в 2025-м. Месси – 3-й, Леброн – 5-й, Бензема – 6-й, Хэмилтон – 11-й, Мбаппе – 12-й, Ферстаппен – 15-й, Махоумс – 17-й (Sportico)
сегодня, 17:40
Лусиано Гонду: «Уверен, что смогу выйти и забивать. Надеюсь, получится переломить серию неудач аргентинских игроков в ЦСКА»
сегодня, 17:18Видео
«Барселона» приобрела долю в стартапе Scircle, создающем парфюмерию с использованием ИИ. Клуб хочет «обогатить опыт фанатов через ощущения, связанные с эмоциями и памятью»
сегодня, 16:37
Ко всем новостям
Последние новости
Дро Фернандес может перейти в «Челси», «Ман Сити» или «Боруссию». Желающий покинуть «Барсу» хавбек интересен и клубам Лиги 1 (Бен Джейкобс)
4 минуты назад
Дзюба о том, почему играет в 37: «Это вызов, ты соревнуешься с самим собой. У меня есть червячок внутри, позволяющий соревноваться»
5 минут назад
Артета о трофеях в этом сезоне: «Стабильные выступления помогают верить, что «Арсенал» способен на это. Мы рады оставаться в 4 турнирах, но должны показывать это в каждой игре»
17 минут назад
Лепехин о воспитанниках «Зенита»: «Аршавина ввели искуственно, он не был сильнее Поповича. Сейчас выпускают на 2 минуты, и они пропадают. Пусть на скамейке сидят вместо 10 иностранцев»
35 минут назад
«Хетафе» арендовал форварда Сатриано у «Лиона» с правом выкупа
53 минуты назадФото
Форвард «Факела» Уридия выкупил контракт брата Георгия у «Волги». Договор 24-летнего форварда действовал до лета 2027-го (Сергей Ильев)
сегодня, 18:18Видео
Гойкович о снегопадах: «Для России это нормально. На Балканах сейчас много снега, у нас в Сараево тоже валит. Тротуары вообще не чистят, гулять просто невозможно»
сегодня, 18:04
Игонин о «Зените»: «Лучше всех справляются с приобретением и продажей игроков. Хорошо работает финансовый менеджмент»
сегодня, 17:52
Майкл Кэррик: «МЮ» хочет быть на вершине таблицы АПЛ. Нужно делать шаги в этом направлении»
сегодня, 17:33
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема против «Аль-Иттифака», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Шабабом» в субботу, «Аль-Хилаль» Малкома – с «Неомом» в воскресенье
сегодня, 17:31Live