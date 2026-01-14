Сын экс-хавбека «Боруссии» Райнхардта получил условный срок за создание фэйковых профилей девушек – он с сообщниками заманивал мужчин, избивал и грабил их, снимая все на видео

Сын экс-хавбека «Боруссии» получил условный срок.

20-летний сын экс-полузащитника «Боруссии» Дортмунд Кнута Райнхардта приговорен к одному году и девяти месяцам лишения свободы условно за нанесение тяжких телесных повреждений и ограбление.

Как передает Bild, вместе с четырьмя сообщниками Ник Райнхардт создавал фэйковые профили на сайтах для знакомств, выдавая себя за девушек, в том числе девственниц, чтобы таким образом заманивать мужчин. Затем они в разном составе нападали на жертв, избивали их, грабили и снимали все на видео.

Утверждается, что в результате одного из нападений сообщник Райнхардта разбил мужчине череп молотком. Жизнь пострадавшего удалось спасти благодаря экстренной операции. За покушение на убийство сообщник был осужден на четыре года тюрьмы.

«Я хочу извиниться перед всеми. Я причинил очень много вреда. Но с тех пор как я начал работать, я больше не совершал преступлений. Прежде всего я понял, сколько страданий причинил своей семье», – сказал Ник Райнхардт в суде.

Кнут Райнхардт прокомментировал обвинения в адрес сына.

«Это сильно по нам ударило. Я не считаю себя плохим отцом. Мой сын ни в чем не нуждался, но как отец ты просто ничего не можешь с этим сделать», – сказал Райндхарт.