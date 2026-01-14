УЕФА и футбольные ассоциации Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии не поддержали идею Венгера по офсайду. Изменения считают слишком радикальными (The Times)

УЕФА и британские футбольные ассоциации не поддержали идею Венгера по офсайду.

УЕФА и футбольные ассоциации Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии выступили против изменения критериев офсайда.

Ранее бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер , занимающий пост руководителя отдела глобального развития футбола ФИФА, предложил не фиксировать офсайд, если хотя бы одна (любая) часть тела, которой можно забить гол, находится на линии последнего защитника или позади нее, даже если остальные части заступают за эту линию. Положение «вне игры» при этом засчитывается только в том случае, если игрок всем телом ближе к линии ворот соперника, чем мяч и предпоследний игрок соперника.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) обсудит возможные нововведения на ежегодном заседании, которое пройдет в Лондоне 20 января. Окончательное решение может быть принято на Генеральной ассамблее в Уэльсе в феврале.

По информации The Times, британские футбольные ассоциации считают, что предложенные Венгером изменения слишком радикальны и окажут серьезное влияние на ход матчей на топ-уровне, вынуждая команды обороняться более низко. Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия заручились поддержкой УЕФА . Ожидается, что будет предложено компромиссное решение, при котором офсайд будет определяться по положению корпуса, не считая ног и головы.

Отмечается, что каждая из ассоциаций имеет по одному голосу в IFAB, в то время как у ФИФА есть четыре голоса. Для принятия любого решения требуется шесть голосов.