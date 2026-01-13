«Зизу, корабль тонет – возвращайся». Фанаты «Реала» вывесили обращенный к Зидану баннер у базы клуба

Фанаты «Реала» просят Зидана вернуться.

Возле базы «Реала» в Вальдебебасе появился баннер, обращенный к Зинедину Зидану .

«Зизу, корабль тонет – возвращайся», – говорится в послании.

Полотно было развернуто в день назначения Альваро Арбелоа тренером «Реала » после ухода Хаби Алонсо.

Зидан дважды возглавлял мадридский клуб – с 2015-го по 2018-й и с 2019 по 2021 год. В свой первый период француз выиграл три Лиги чемпионов и одно чемпионство в Испании .