«Зизу, корабль тонет – возвращайся». Фанаты «Реала» вывесили обращенный к Зидану баннер у базы клуба
Фанаты «Реала» просят Зидана вернуться.
Возле базы «Реала» в Вальдебебасе появился баннер, обращенный к Зинедину Зидану.
«Зизу, корабль тонет – возвращайся», – говорится в послании.
Полотно было развернуто в день назначения Альваро Арбелоа тренером «Реала» после ухода Хаби Алонсо.
Зидан дважды возглавлял мадридский клуб – с 2015-го по 2018-й и с 2019 по 2021 год. В свой первый период француз выиграл три Лиги чемпионов и одно чемпионство в Испании.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Diario Sport
