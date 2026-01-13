ЦСКА, «Зениту» и «Краснодару» предлагали вингера «Фламенго» Эвертона. Клубы отказались от бразильца (Legalbet)

Эвертона из «Фламенго» предлагали трем топ-клубам РПЛ.

Агенты вингера «Фламенго » Эвертона предлагали игрока клубам Мир РПЛ , сообщает Legalbet.

Утверждается, что бразилец был предложен ЦСКА, «Зениту » и «Краснодару », но ни один из клубов не проявил интереса к футболисту. Сам Эвертон также не заинтересован в продолжении карьеры в России.

Отмечается, что Эвертона представляет то же агентство, которое ведет дела футболистов ЦСКА Алеррандро и Матеуса Алвеса .

В 2025 году Эвертон провел 23 матча в чемпионате Бразилии, забил один гол и отдал три голевые передачи. Статистику вингера можно найти здесь .