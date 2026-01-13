Винисиус не попрощался с Алонсо в соцсетях и не планирует это делать. Вингера «Реала» упоминали в числе игроков, не принимавших идеи тренера (ESPN)

Винисиус не отреагировал на отставку Хаби Алонсо в соцсетях.

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор до сих пор не отреагировал на отставку Хаби Алонсо .

В понедельник мадридский клуб расторг контракт с тренером по соглашению сторон. Команду возглавил Альваро Арбелоа, работавший в «Кастилье».

После объявления об отставке Алонсо большинство игроков «Реала » попрощались с тренером через соцсети. Винисиус по-прежнему не отреагировал на уход главного тренера – как сообщает ESPN, бразилец не планирует этого делать.

Кроме того, отмечается, что об уходе Алонсо не высказались Трент Александер-Арнолд и Франко Мастантуоно .

Напомним, ранее Винисиус не упомянул Алонсо в посте с извинениями за реакцию на замену в матче с «Барселоной» в Ла Лиге 26 октября (2:1). Утверждалось, что бразилец сделал это намеренно .