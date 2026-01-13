«ЦСКА точно будет в гонке за чемпионство. Лусиано и Баринов закрыли две важные позиции». Глушаков о трансферах армейцев
Денис Глушаков: с Бариновым и Гонду ЦСКА точно будет в гонке за чемпионство.
Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал переход Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА.
– Можно ли назвать этот трансфер одним из самых громких внутри России?
– Наверное, да. Самое главное, чтобы он был счастлив в ЦСКА, у него все получилось. Мало кому удается играть в одной команде всю карьеру.
– Что Баринов может дать ЦСКА?
– У них нет опорного полузащитника, поэтому они закроют эту позицию. Баринов – опытный футболист, будет помощником для ЦСКА. Однозначно, он идет в стартовый состав.
– ЦСКА станет чемпионом?
– Если смотреть на трансферы, то Лусиано из «Зенита» и Баринов закрыли две важные позиции. И ЦСКА точно будет в гонке за чемпионство, – сказал Глушаков.
Уход Алонсо из «Реала» – ваша оценка?54291 голос
Плохо для «Реала»
Так будет лучше
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости