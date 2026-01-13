Дзюба о Карседо в «Спартаке»: «Испанцы не могут понять наш менталитет. Их законы и идеи для России не подходят»
Дзюба о Карседо в «Спартаке»: испанцы не понимают русский менталитет.
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба сомневается, что Хуан Карлос Карседо сможет наладить ситуацию в «Спартаке».
– Может ли Карседо исправить ситуацию в «Спартаке»?
– Мне кажется, стилистически никому из испанцев не удавалось в России, потому что они не могут понять наш менталитет. Они приходят в чужую страну со своими законами и какими-то идеями, которые, мне кажется, не подходят для нас, – сказал Дзюба.
Уход Алонсо из «Реала» – ваша оценка?54291 голос
Плохо для «Реала»
Так будет лучше
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости