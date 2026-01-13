Гайч бесплатно перейдет в «Эстудиантес» из ЦСКА

Адольфо Гайч переходит в «Эстудиантес».

Адольфо Гайч возвращается в чемпионат Аргентины.

Нападающий покинет ЦСКА и перейдет в «Эстудиантес », выигравший чемпионат Аргентины-2025, в качестве свободного агента, сообщает журналист Херман Гарсия Грова.

Ожидается, что в среду Гайч пройдет медобследование, после чего подпишет долгосрочный контракт.

С лета 2025 года Гайч выступал на правах аренды за «Крылья Советов » и провел за клуб 3 матча в Мир РПЛ . Ранее стало известно , что ЦСКА выплатит форварду за расторжение контракта 15 млн рублей.