Гайч бесплатно перейдет в «Эстудиантес» из ЦСКА
Адольфо Гайч переходит в «Эстудиантес».
Адольфо Гайч возвращается в чемпионат Аргентины.
Нападающий покинет ЦСКА и перейдет в «Эстудиантес», выигравший чемпионат Аргентины-2025, в качестве свободного агента, сообщает журналист Херман Гарсия Грова.
Ожидается, что в среду Гайч пройдет медобследование, после чего подпишет долгосрочный контракт.
С лета 2025 года Гайч выступал на правах аренды за «Крылья Советов» и провел за клуб 3 матча в Мир РПЛ. Ранее стало известно, что ЦСКА выплатит форварду за расторжение контракта 15 млн рублей.
Уход Алонсо из «Реала» – ваша оценка?54291 голос
Плохо для «Реала»
Так будет лучше
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Хермана Гарсии Гровы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости