Кэррик возглавил «МЮ» до конца сезона

Майкл Кэррик будет работать с «Манчестер Юнайтед».

Майкл Кэррик стал главным тренером «Манчестер Юнайтед».

Клуб объявил, что 44-летний специалист назначен до конца сезона.

«Манчестер Юнайтед » занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ , набрав 32 очка после 21 тура. После увольнения Рубена Аморима командой два матча руководил Даррен Флетчер.

Кэррик выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2006 по 2018 годы. Он 5 раз выигрывал с клубом АПЛ, побеждал в Кубке Англии, Кубке лиги (2 раза) и Суперкубке страны (6 раз). На международной арене в составе «Юнайтед» Кэррик брал Лигу чемпионов, Лигу Европы и выигрывал клубный чемпионат мира.