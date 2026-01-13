Кэррик возглавил «МЮ» до конца сезона
Майкл Кэррик будет работать с «Манчестер Юнайтед».
Майкл Кэррик стал главным тренером «Манчестер Юнайтед».
Клуб объявил, что 44-летний специалист назначен до конца сезона.
«Манчестер Юнайтед» занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 32 очка после 21 тура. После увольнения Рубена Аморима командой два матча руководил Даррен Флетчер.
Кэррик выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2006 по 2018 годы. Он 5 раз выигрывал с клубом АПЛ, побеждал в Кубке Англии, Кубке лиги (2 раза) и Суперкубке страны (6 раз). На международной арене в составе «Юнайтед» Кэррик брал Лигу чемпионов, Лигу Европы и выигрывал клубный чемпионат мира.
Уход Алонсо из «Реала» – ваша оценка?54289 голосов
Плохо для «Реала»
Так будет лучше
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости