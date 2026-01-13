Беллингем опроверг информацию о конфликте с Алонсо: «Бред. Искренне сочувствую тем, кто верит каждому слову этих клоунов и их «источников»

Беллингем об уходе Алонсо из «Реала»: не верьте всему, что читаете.

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем раскритиковал журналистов, сообщивших о проблемах в отношениях игроков с Хаби Алонсо .

Ранее появилась информация , что Беллингем, Винисиус Жуниор и Федерико Вальверде не принимали идеи тренера. В понедельник контракт «Реала » с Алонсо был расторгнут по соглашению сторон.

Заявление Беллингема было опубликовано в его официальном приложении со скриншотами тезисов из материалов ряда СМИ.

«До сих пор я слишком многое пропускал мимо ушей, надеясь, что правда рано или поздно откроется. Но, честно говоря... Какой же это бред. Искренне сочувствую людям, которые ловят каждое слово этих клоунов и их «источников».

Не верьте всему, что вы читаете, время от времени их нужно привлекать к ответственности за распространение такого рода разрушительной дезинформации ради кликов и дополнительных обсуждений», – говорится в сообщении.