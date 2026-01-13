«Ахмат» расторг контракт с Шатарой. У защитника один матч в РПЛ в сезоне

Милош Шатара покинул «Ахмат».

«Ахмат » объявил об уходе защитника Милоша Шатары .

Контракт с боснийским футболистом расторгнут по соглашению сторон.

Шатара выступал за «Ахмат» с января 2023 года и провел за грозненцев 41 матч во всех турнирах. В текущем сезоне защитник провел за клуб один матч в Мир РПЛ.