«Ахмат» расторг контракт с Шатарой. У защитника один матч в РПЛ в сезоне
Милош Шатара покинул «Ахмат».
«Ахмат» объявил об уходе защитника Милоша Шатары.
Контракт с боснийским футболистом расторгнут по соглашению сторон.
Шатара выступал за «Ахмат» с января 2023 года и провел за грозненцев 41 матч во всех турнирах. В текущем сезоне защитник провел за клуб один матч в Мир РПЛ.
Уход Алонсо из «Реала» – ваша оценка?54286 голосов
Плохо для «Реала»
Так будет лучше
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Ахмата»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости