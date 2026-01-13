«Иуда❤️😂» . Соболев об уходе Баринова из «Локомотива» в ЦСКА
Соболев в шутку назвал Баринова «Иудой».
Нападающий «Зенита» Александр Соболев в шутку назвал хавбека ЦСКА Дмитрия Баринова «Иудой».
Сегодня ЦСКА объявил о переходе Баринова из «Локомотива». Полузащитник подписал контракт до 2029 года.
После объявления о трансфере Баринов обратился к болельщикам железнодорожников в соцсетях: «Я не Иуда и не предатель, «Локомотив» и болельщики навсегда в моем сердце. Я принял самое сложное решение в жизни – покинуть родной дом».
«Иуда❤️😂» – написал в комментариях Соболев, перешедший в «Зенит» из «Спартака» летом 2024 года.
«Сашка😂🤗» – ответил Баринов форварду сине-бело-голубых.
Скриншот: инстаграм Дмитрия Баринова
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: инстаграм Дмитрия Баринова
