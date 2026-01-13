Алонсо считал, что часть игроков «Реала» не следит за собой и не соблюдает диету. Тренера беспокоили утечки в СМИ из раздевалки (ESPN)
Хаби Алонсо считал, что некоторые игроки «Реала» не следят за собой.
Хаби Алонсо был недоволен отношением некоторых футболистов «Реала» к работе.
В понедельник контракт «Реала» с Алонсо был расторгнут по соглашению сторон. Команду возглавил Альваро Арбелоа.
Как сообщает ESPN, Алонсо остался разочарован тем, что в «Реале» у него не было свободы для реализации своих идей, в отличие от «Байера». Тренер считает, что мог бы действовать иначе в определенных ситуациях.
Кроме того, Алонсо считал, что некоторые футболисты не следят за собой и не соблюдают диету. Также Хаби и игроков, которые его поддерживали, беспокоили утечки информации из раздевалки в СМИ.
Инсайды вокруг Алонсо: звезды «Реала» не приняли идеи Хаби, но не ждали ухода
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN
