Алонсо считал, что часть игроков «Реала» не следит за собой и не соблюдает диету. Тренера беспокоили утечки в СМИ из раздевалки (ESPN)

Хаби Алонсо считал, что некоторые игроки «Реала» не следят за собой.

В понедельник контракт «Реала » с Алонсо был расторгнут по соглашению сторон. Команду возглавил Альваро Арбелоа .

Как сообщает ESPN, Алонсо остался разочарован тем, что в «Реале» у него не было свободы для реализации своих идей, в отличие от «Байера». Тренер считает, что мог бы действовать иначе в определенных ситуациях.

Кроме того, Алонсо считал, что некоторые футболисты не следят за собой и не соблюдают диету. Также Хаби и игроков, которые его поддерживали, беспокоили утечки информации из раздевалки в СМИ.

