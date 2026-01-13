Флетчер вернется в «МЮ» U18 после назначения Кэррика

Даррен Флетчер вернется в «МЮ» U18 после назначения Майкла Кэррика.

Даррен Флетчер вернется к работе в молодежной команде «Манчестер Юнайтед» после назначения Майкла Кэррика .

Ранее сообщалось , что клуб договорился с Кэрриком о назначении главным тренером до конца сезона.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Флетчер, руководивший «МЮ» в двух последних матчах – с «Бернли» (2:2) и «Брайтоном» (1:2) – вернется на должность тренера «Манчестер Юнайтед» U18.

«Манчестер Юнайтед » занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ , набрав 32 очка после 21 тура. 17 января команда сыграет с «Манчестер Сити».