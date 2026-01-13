«Барселона» не хочет выкупать Рэшфорда за 30 млн евро. Каталонцы предложили «МЮ» снизить цену на форварда, возможна повторная аренда с выкупом при определенных условиях

«Барселона» работает над сохранением Маркуса Рэшфорда.

«Барселона» работает над трансфером Маркуса Рэшфорда из «Манчестер Юнайтед » на постоянной основе.

По информации журналиста Бена Джейкобса, в январе представители «Барселоны» и «МЮ» провели встречу, на которой обсуждались варианты полноценного трансфера форварда, выступающего за каталонский клуб на правах аренды. «Барселона» не хочет активировать опцию выкупа Рэшфорда за 30 миллионов евро – каталонцы предложили «МЮ» меньшую сумму, а также вариант с повторной арендой игрока с обязательством выкупа при определенных условиях.

Сообщается, что «Барселона » хочет сохранить Рэшфорда, сам футболист также заинтересован в постоянном трансфере. Клубы планируют продолжить переговоры ближе к концу сезона.

В 18 матчах Ла Лиги за «Барселону» Рэшфорд забил 2 гола и отдал 6 голевых передач. Подробную статистику англичанина можно найти здесь .