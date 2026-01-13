Агент Баринова об уходе хавбека в ЦСКА: «Локомотив» фактически выставил Дмитрия на трансфер, а потом предложил продлиться с 40-процентным понижением. Это был решающий момент»

Агент Баринова: «Локомотив» предложил продлиться с 40%-ным понижением.

Владимир Кузьмичев , агент Дмитрия Баринова , рассказал, почему полузащитник отказался продлевать контракт с «Локомотивом ».

В понедельник было объявлено о переходе Баринова в ЦСКА .

– Сага о новом контракте с «Локомотивом» длилась практически с начала сезона. Когда окончательно стало понятно: Дмитрий покинет клуб?

– Решение было принято в тот момент, когда «Локомотив» фактически выставил Дмитрия на трансфер. Вы помните эту историю, в последний момент [в сентябре 2025-го] решили не продавать [в ЦСКА].

Дмитрию были даны обещания, что ему сделают предложение как минимум на тех же условиях, которые у него были. И затем предложили продлиться с 40-процентным понижением. Это был уже решающий момент. Тогда Дмитрий внутренне определился: стоит попробовать себя в другом клубе, – сказал Кузьмичев.