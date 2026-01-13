Винисиус, Беллингем и Вальверде не принимали идеи Алонсо (ESPN)

Три ведущих игрока «Реала» не принимали идеи Хаби Алонсо.

Некоторые из влиятельных игроков «Реала» не принимали идеи Хаби Алонсо .

Контракт Алонсо с «Реалом » был расторгнут в понедельник по согласию сторон.

Как сообщает ESPN, некоторые ведущие футболисты команды не желали принимать идеи Алонсо, в частности, Винисиус Жуниор , Федерико Вальверде и Джуд Беллингем.

Отмечается, что разногласия Беллингема с тренером не были публичными – ранее в общении с прессой полузащитник отрицал проблемы в раздевалке.

Алонсо перед увольнением сказал боссам «Реала», что нельзя давать игрокам столько власти. Хаби был удивлен, что клуб всегда занимает сторону футболистов, а не тренера (Антон Меана)