  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Генич о Карседо: «Не надо думать, что в «Спартак» приезжают исключительно бессребреники. Конечно, это вопрос денег – его контракт в 2-3 раза выше, чем в «Пафосе», думаю»
52

Генич о Карседо: «Не надо думать, что в «Спартак» приезжают исключительно бессребреники. Конечно, это вопрос денег – его контракт в 2-3 раза выше, чем в «Пафосе», думаю»

Генич о Карседо в «Спартаке»: это вопрос денег, конечно.

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич считает, что Хуан Карлос Карседо принял предложение «Спартака» из-за высокой зарплаты.

«Спартак» объявил о назначении Карседо главным тренером 5 января. В 2012 году испанец уже работал в клубе в штабе Унаи Эмери.

– Сам Карседо говорит, что переход в «Спартак» – не вопрос денег. Верим?

– Нет. Конечно, это вопрос денег.

– На Кипре была Лига чемпионов, в России – неопределенность и жирный контракт.

– Чемпионат России интереснее, амбициознее и сильнее со всех точек зрения. Одно дело, ты выходишь на арены чемпионата мира в качестве тренера самой популярной и обсуждаемой команды страны, играешь с соперниками с миллиардными бюджетами. Другое дело, на скромных стадионах Кипра, где совсем иной антураж. Сам Карседо прекрасно знает, что такое «Спартак», как здесь реагируют болельщики и пресса, какое давление.

Думаю, его контракт в два‑три раза выше, чем в «Пафосе». Не надо быть бездуховным человеком и думать о том, что в «Спартак» приезжают исключительно бессребреники, желающие выстроить свою карьеру в России. Испанцу за 50 лет, относительно недавно начал самостоятельно тренировать, и когда предлагают такие условия, поработать в клубе, где трансферы по 15–20 миллионов, то все сошлось, – сказал Генич.

Уход Алонсо из «Реала» – ваша оценка?54284 голоса
Плохо для «Реала»Хаби Алонсо
Так будет лучшеВинисиус Жуниор
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoХуан Карлос Карседо
logoпремьер-лига Россия
logoКонстантин Генич
logoПафос
logoСпартак
logoвысшая лига Кипр
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Карседо – фанатам «Спартака»: «Хотим, чтобы клуб был успешен, потому что вы этого заслуживаете. Готовы делать все ради вас. Скоро увидимся»
13 января, 16:08Видео
Карседо побывал на стадионе «Спартака», клуб выложил фото: «Добро пожаловать, тренер!»
13 января, 15:13Фото
Карседо прибыл в Россию: «Когда «Спартак» приглашает, ты не можешь не приехать. Это огромный клуб с высокими задачами. Важный вызов, постараемся улучшить игру»
13 января, 05:30
Главные новости
В сборной Франции готовятся к назначению Зидана после ЧМ. Обсуждается его тренерский штаб
25 минут назад
Перес хочет, чтобы Винисиус остался в «Реале». Предложение по контракту в силе
51 минуту назад
Заварзин о Гусеве, Жиркове и Шаронове: «Динамо» с таким тренерским штабом способно попасть в стыковые матчи и ниже. Один раз уже вылетали»
сегодня, 18:14
Лаутаро, Модрич, Йылдыз – кто забьет в новом туре Серии А? Соберите команду на эти выходные
сегодня, 18:06Тесты и игры
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова против «Лилля», «Монако» Головина принимает «Лорьян»
сегодня, 18:00Live
Гехи переходит в «Сити» за 26+3 млн фунтов. Зарплата – 15,6 млн в год с учетом бонусов (Флориан Плеттенберг)
сегодня, 17:58
18-летний Дро покинет «Барселону» зимой за 6 млн евро – клуб уведомлен. Хавбек получил предложения из Англии и Германии
сегодня, 17:48
Роналду с 260 млн долларов – 1-й по доходам среди спортсменов в 2025-м. Месси – 3-й, Леброн – 5-й, Бензема – 6-й, Хэмилтон – 11-й, Мбаппе – 12-й, Ферстаппен – 15-й, Махоумс – 17-й (Sportico)
сегодня, 17:40
Лусиано Гонду: «Уверен, что смогу выйти и забивать. Надеюсь, получится переломить серию неудач аргентинских игроков в ЦСКА»
сегодня, 17:18Видео
«Барселона» приобрела долю в стартапе Scircle, создающем парфюмерию с использованием ИИ. Клуб хочет «обогатить опыт фанатов через ощущения, связанные с эмоциями и памятью»
сегодня, 16:37
Ко всем новостям
Последние новости
Артета о трофеях в этом сезоне: «Стабильные выступления помогают верить, что «Арсенал» способен на это. Мы рады оставаться в 4 турнирах, но должны показывать это в каждой игре»
15 минут назад
Лепехин о воспитанниках «Зенита»: «Аршавина ввели искуственно, он не был сильнее Поповича. Сейчас выпускают на 2 минуты, и они пропадают. Пусть на скамейке сидят вместо 10 иностранцев»
33 минуты назад
«Хетафе» арендовал форварда Сатриано у «Лиона» с правом выкупа
51 минуту назадФото
Форвард «Факела» Уридия выкупил контракт брата Георгия у «Волги». Договор 24-летнего форварда действовал до лета 2027-го (Сергей Ильев)
сегодня, 18:18Видео
Гойкович о снегопадах: «Для России это нормально. На Балканах сейчас много снега, у нас в Сараево тоже валит. Тротуары вообще не чистят, гулять просто невозможно»
сегодня, 18:04
Игонин о «Зените»: «Лучше всех справляются с приобретением и продажей игроков. Хорошо работает финансовый менеджмент»
сегодня, 17:52
Майкл Кэррик: «МЮ» хочет быть на вершине таблицы АПЛ. Нужно делать шаги в этом направлении»
сегодня, 17:33
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема против «Аль-Иттифака», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Шабабом» в субботу, «Аль-Хилаль» Малкома – с «Неомом» в воскресенье
сегодня, 17:31Live
Вячеслав Колосков: «Стадионы на ЧМ-2026 в США будут заполнены – там даже на тараканьи бега ходят. Ни один чемпионат мира не был провален по посещаемости»
сегодня, 16:58
Смородская о Венделе, не прилетевшем на сбор «Зенита»: «Дисциплина одна для всех, даже для Месси, а он все же не Лео. Такое поведение недопустимо»
сегодня, 16:53