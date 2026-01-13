Генич о Карседо: «Не надо думать, что в «Спартак» приезжают исключительно бессребреники. Конечно, это вопрос денег – его контракт в 2-3 раза выше, чем в «Пафосе», думаю»

Генич о Карседо в «Спартаке»: это вопрос денег, конечно.

Комментатор «Матч ТВ » Константин Генич считает, что Хуан Карлос Карседо принял предложение «Спартака » из-за высокой зарплаты.

«Спартак» объявил о назначении Карседо главным тренером 5 января. В 2012 году испанец уже работал в клубе в штабе Унаи Эмери.

– Сам Карседо говорит, что переход в «Спартак» – не вопрос денег. Верим?

– Нет. Конечно, это вопрос денег.

– На Кипре была Лига чемпионов, в России – неопределенность и жирный контракт.

– Чемпионат России интереснее, амбициознее и сильнее со всех точек зрения. Одно дело, ты выходишь на арены чемпионата мира в качестве тренера самой популярной и обсуждаемой команды страны, играешь с соперниками с миллиардными бюджетами. Другое дело, на скромных стадионах Кипра, где совсем иной антураж. Сам Карседо прекрасно знает, что такое «Спартак», как здесь реагируют болельщики и пресса, какое давление.

Думаю, его контракт в два‑три раза выше, чем в «Пафосе ». Не надо быть бездуховным человеком и думать о том, что в «Спартак» приезжают исключительно бессребреники, желающие выстроить свою карьеру в России. Испанцу за 50 лет, относительно недавно начал самостоятельно тренировать, и когда предлагают такие условия, поработать в клубе, где трансферы по 15–20 миллионов, то все сошлось, – сказал Генич.