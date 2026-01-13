Жоау Канселу: «Мной интересовались несколько клубов, но «Барселона» была моим первым выбором. Я приехал, чтобы помочь выиграть трофеи»

Жоау Канселу заявил о желании выиграть трофеи в составе «Барселоны».

Каталонский клуб арендовал защитника у «Аль-Хилаля » до конца сезона. Португалец уже выступал за «Барселону» в сезоне-2023/24.

– Как прошел ваш переход в «Барселону»?

– Сначала я пообщался с «Аль-Хилалем». Мне сказали, что, возможно, я смогу уйти. Мной интересовались несколько клубов, но когда Деку (спортивный директор «Барселоны» – Спортс’‘) позвонил мне, я сказал всем, что моим первым выбором была «Барса».

– Вы говорили с Фликом?

– Да, я разговаривал с ним. Я хочу наслаждаться игрой в этой команде. Мне доставляет удовольствие наблюдать за игрой «Барсы», я приехал, чтобы помочь ей выиграть титулы.

– Каково ваше физическое состояние?

– Я прекрасно себя чувствую. В Саудовской Аравии действует лимит на легионеров. К сожалению, в сентябре я получил травму и не мог играть. Но я тренировался, физически я в порядке и готов играть.

– Вы хотели бы остаться в «Барселоне»?

– Это будет сложно, у меня контракт с «Аль-Хилалем» – посмотрим, что получится в конце сезона. Я здесь, чтобы играть. Мне не посчастливилось выиграть здесь трофей, и я хочу попробовать сделать это, – сказал Канселу на презентации в качестве игрока «Барселоны».