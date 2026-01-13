Альваро Арбелоа: «ДНК «Реала» – победы, победы и еще раз победы. Я усвоил эти ценности, будучи игроком»
Новый главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа назвал победы частью ДНК клуба.
– Каким вы хотите видеть «Реал»?
– Этот клуб про победы, победы и еще раз победы. Это наша ДНК. Это привело к тому, что мы заполнили полки [трофеями]. Я усвоил эти ценности в раздевалке, будучи игроком, это самое важное. Это моя навязчивая идея, – сказал Арбелоа.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
