Гурцкая об обмене между ЦСКА и «Зенитом»: «В Гонду перестали видеть игрока – умышленное продвижение Соболева. Дивеева от сердца не отрывали. Сделка со знаком «равно», я бы сказал»

Тимур Гурцкая: ЦСКА не отрывал Дивеева от сердца.

Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал обмен между ЦСКА и «Зенитом».

В рамках сделки состав клуба из Санкт-Петербурга пополнил защитник Игорь Дивеев, в московский клуб перешел форвард Лусиано Гонду.

– В чью пользу эта сделка?

– Я бы сделал это со знаком «равно». ЦСКА нужен был игрок проверенного качества в память о Николиче . Николич, как человек, который делает результат, мечтал получить Гонду. Дальше приехал Челестини , он тоже хотел Гонду.

То, что «Зенит» перестал видеть в нем игрока – это умышленное продвижение Соболева . Когда Гонду пришел в «Зенит», он выдал хороший стартовый отрезок. Что с ним случилось? Он играть разучился?

– Почему мы называем это проверенным качеством?

– Он адаптированный в России игрок. Слухи о том, что Дивеев – разменная монета ЦСКА, ходили уже давно, еще когда его сватали в «Динамо». Поэтому ЦСКА не отрывал его от сердца. У него очень большая зарплата для этой команды.

Но почему я ставлю знак «равно»? Потому что спортивный директор ЦСКА не гарантирует покупку качества. Он ошибается очень часто. Чаще, чем попадает. Поэтому доверять ему большие деньги на покупку игрока в зоне атаки не стоит.

– Вы допускаете, что сторона Дивеева сама предложила этот обмен?

– Возможно, сторона Дивеева намекнула «Зениту». «Зенит» ответил: «Если вы договоритесь, то мы поучаствуем в этой сделке». Дальше решили, что «Зенит» не будет платить за Дивеева 12 миллионов, но отдаст Гонду, посчитав его за 10 миллионов, и доплатит 2 миллиона. Дивеев будет единственным русским защитником у них.

«Зенит » точно угадывает, что берет русского в пару Нино, если тот не уедет. ЦСКА получает игрока, который умеет играть в футбол и является удовлетворительным для сегодняшних быстрых краев, может играть не только головой, но и ногами. Также играет на двух-трех позициях, – сказал в шоу «Это футбол, брат!» Гурцкая.