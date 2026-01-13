Хавьер Тебас: «Ла Лига – единственная растущая лига, за следующие 5 лет мы заработаем 6,135 млрд евро. Чемпионаты Нидерландов, Австрии, Швейцарии не структурированы, поэтому теряют зрителей»

Тебас: Ла Лига – единственная лига, которая растет.

Хавьер Тебас заявил, что Ла Лига – единственный чемпионат, который растет.

«Выручка Ла Лиги c 2027 по 2032 год превысит 6,135 миллиарда евро – на 9% больше, чем ожидалось, – после продления контракта с вещателями еще на пять сезонов. Мы единственная лига, которая растет. У нас более низкий доход на одного человека и меньше людей, чем у наших конкурентов, что означает, что у нас меньше аудиовизуальных устройств и достичь того же уровня доходов невозможно, но мы единственная лига, у которой наблюдается рост доходов от прав на трансляцию.

Большинство клубов и игроков не соревнуются на международном уровне. Чемпионаты Нидерландов, Австрии, Швейцарии не структурированы. Это привело к тому, что они теряют права на показ. То же самое может случиться и с нами, вот почему нам нужны среднесрочные стратегии. Эти лиги теряют интерес зрителей», – сказал президент Ла Лиги.