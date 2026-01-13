Зделар об уходе из «Зенита»: «Просто за один день решили, что я больше не нужен. Причину никто не назвал – наверное, из-за новичка, который уже в «Крузейро» уехал»

Зделар об уходе из «Зенита»: за один день решили, что я больше не нужен.

Экс-футболист «Зенита » Саша Зделар предположил, что клуб решил расстаться с ним из-за подписания Жерсона .

Сербский полузащитник покинул «Зенит» летом 2025 года – контракт с ним расторгли спустя 6 месяцев после перехода из ЦСКА. Сейчас Зделар находится в статусе свободного агента.

– Почему ты не остался в «Зените»?

– Не знаю. Я хотел остаться. Летом у меня была проблема с пахом, люди из клуба это знали. А когда выздоровел, вернулся в команду, начал тренироваться, то просто за один день [в клубе] приняли решение, что я больше не нужен. Никто не назвал никакую причину. Спасибо «Зениту» за все, но я от тренера не слышал объяснений. Мне просто сказали в один день, что я им не нужен. Наверное, из-за новенького игрока, который уже уехал в «Крузейро ».

– А тебе Семак сказал, что ты не нужен?

– Никто из тренеров мне ничего не сказал. Только один человек из клуба позвонил мне, позвал на встречу, и сообщил, что «Зенит» со мной расстанется.

– Зачем ты переходил в «Зенит», если знал, что будет серьезная конкуренция с Венделом и Барриосом?

– Я подумал, что тренеры посмотрят на тренировки и после станут решать, кто будет играть. Но после двух-трех месяцев я понял, что в «Зените» это так не работает. Даже если ты тренировку на сто процентов выполнишь хорошо, то это ничего не гарантирует. Тренеры решают, что этот и этот всегда играют, – сказал Зделар.