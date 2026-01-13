Карседо – фанатам «Спартака»: «Хотим, чтобы клуб был успешен, потому что вы этого заслуживаете. Готовы делать все ради вас. Скоро увидимся»

Карседо – болельщикам «Спартака»: готовы делать все ради вас.

Главный тренер «Спартака » Хуан Карлос Карседо обратился к болельщикам.

Пресс-служба красно-белых опубликовала видеообращение тренера, записанное на «Лукойл Арене ».

«Спасибо всем за теплый прием. Мы сейчас на этом прекрасном стадионе, великолепная атмосфера. Мы сделаем все, что в наших силах. Мы хотим, чтобы этот клуб был успешен, потому что вы этого заслуживаете.

Нам нужно, чтобы вы гордились клубом. Спасибо, скоро увидимся. Мы готовы к предсезонке, готовы делать все ради вас. Спасибо», – сказал Карседо.

«Спартак» объявил о назначении Карседо 5 января, до этого испанский специалист возглавлял кипрский «Пафос». Ранее он уже имел опыт работы в московском клубе в качестве помощника Унаи Эмери.