Карседо – фанатам «Спартака»: «Хотим, чтобы клуб был успешен, потому что вы этого заслуживаете. Готовы делать все ради вас. Скоро увидимся»
Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо обратился к болельщикам.
Пресс-служба красно-белых опубликовала видеообращение тренера, записанное на «Лукойл Арене».
«Спасибо всем за теплый прием. Мы сейчас на этом прекрасном стадионе, великолепная атмосфера. Мы сделаем все, что в наших силах. Мы хотим, чтобы этот клуб был успешен, потому что вы этого заслуживаете.
Нам нужно, чтобы вы гордились клубом. Спасибо, скоро увидимся. Мы готовы к предсезонке, готовы делать все ради вас. Спасибо», – сказал Карседо.
«Спартак» объявил о назначении Карседо 5 января, до этого испанский специалист возглавлял кипрский «Пафос». Ранее он уже имел опыт работы в московском клубе в качестве помощника Унаи Эмери.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Спартака»
